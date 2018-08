Genova, allarme per ponte al Lagaccio

(ANSA) - GENOVA, 19 AGO - Un ponte in cemento armato nel quartiere Lagaccio di Genova è stato sgomberato dalle auto in sosta dopo la caduta di calcinacci. Sul posto è stata istituita la circolazione a senso unico alternato per alleggerire il carico. E' avvenuto nel primo pomeriggio. Per verificare la staticità del ponte erano già previsti interventi prima ancora del crollo di Ponte Morandi. Sul posto erano stati già montati cartelli che annunciavano l'intervento nei prossimi giorni. I lavori dureranno fino al 31 ottobre.