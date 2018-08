Due cadaveri in appartamento a Levanto

(ANSA) - LA SPEZIA, 19 AGO - I cadaveri di due persone, una coppia di anziani, sono stati trovati in un appartamento nel centro di Levanto nel primo pomeriggio all'interno di un appartamento in centro a Levanto. I due corpi sono in avanzato stato di decomposizione. Sono stati gli odori nauseabondi che si avvertivano a far scattare l'allarme. I vigili del fuoco hanno sfondato la porta dell'appartamento, chiusa dall'interno, e hanno fatto la macabra scoperta. I documenti trovati nell'abitazione sono di un uomo di 77 anni, originario della provincia di Milano, e di una donna trevigiana, entrambi residenti nella cittadina della costa spezzina. I carabinieri stanno cercando di capire se corrispondano ai cadaveri trovati nella cucina dell'appartamento. Le ipotesi vanno dall'omicidio-suicidio al doppio malore. Entrambe le persone potrebbero aver sofferto di patologie. A chiamare le forze dell'ordine un vicino di casa.