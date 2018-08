Ancora un bus in fiamme, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Ancora un bus in fiamme a Roma. Nella notte su un mezzo dell'Atac si è verificato "un principio di incendio, che ha danneggiato completamente la vettura, mentre percorreva il Gra all'altezza di via Ardeatina", come spiega l'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino.

L'incendio, per ragioni ancora da accertare, spiega l'Atac, ha interessato un bus della linea notturna N2 che stava rientrando in rimessa senza passeggeri a bordo. Non ci sono stati feriti.

Il bus è andato a fuoco intorno alle 5.50 sulla corsia interna del Gra, dopo lo svincolo Ardeatina. Sono intervenute una squadra e un'autobotte dei vigili del fuoco del Comando di Roma, spegnendo l'incendio, e la polizia stradale. Il conducente aveva tentato di spegnere le fiamme con l'estintore. La corsia del Gra è stata chiusa per tutto il tempo dell'intervento. Sarebbero ormai 18 dall'inizio dell'anno i roghi e principi di incendio sugli autobus a Roma, la maggior parte su mezzi Atac.