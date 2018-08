Vvf soccorrono due escursionisti Vettore

(ANSA) - MONTEMONACO (ASCOLI PICENO), 18 AGO - Due turisti, un uomo e una donna, si sono trovati in difficoltà durante un'escursione sul Monte Vettore vicino a Foce di Montemonaco a causa delle cattive condizioni atmosferiche nella zona. Gli escursionisti, di cui non si conoscono al momento le condizioni fisiche, sono comunque riusciti ad allertare i vigili del fuoco una cui squadra, dal distaccamento di Amandola (Fermo), li sta raggiungendo per recuperarli. E un'operazione piuttosto lunga visto che la coppia si trova a circa un'ora e mezzo di cammino dall'imboccatura del sentiero alla base del monte. Sulla zona sta arrivando anche l'elicottero 'Drago 54' del Nucleo vigili del fuoco di Pescara.