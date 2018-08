Morto Annan: premier Belgio, uno statista e uomo di pace

(ANSA) - BRUXELLES, 18 AGO - Kofi Annan è stato uno "statista, e un uomo di pace". Così il premier belga Charles Michel, su Twitter, nel porgere le condoglianze alla famiglia dell'ex segretario generale delle Nazioni Unite, morto oggi. Di Annan - scrive Michel - "ricorderò le lotte per un multilateralismo impegnato, per la salvaguardia dei diritti umani, e per prevenzione dei conflitti nel mondo". (ANSA).