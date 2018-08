Morto Annan: Obama, ha incarnato missione Nazioni Unite

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama si e' unito al cordoglio per la morte di Kofi Annan ricordando "un diplomatico e un esponente umanitario che ha incarnato la missione delle Nazioni Unite". Obama, in un comunicato diffuso con la moglie Michelle, ha osservato che "molti anni dopo aver rotto barriere, Kofi non ha mai smesso di cercare un mondo migliore e ha trovato tempo per motivare e ispirare la nuova generazione di leader".