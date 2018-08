Morto Annan: Macron,non dimenticheremo forza delle sue lotte

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Kofi Annan, ex segretario generale dell'Onu e premio Nobel per la pace, ha lasciato questo mondo nella notte. La Francia gli rende omaggio. Non dimenticheremo mai il suo sguardo calmo e risoluto, né la forza delle sue lotte". Così il presidente francese Emmanuel Macron ricorda Annan su Twitter. (ANSA).