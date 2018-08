Fulmine in scalo Cagliari,voli dirottati

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Disagi nei collegamenti aerei all'aeroporto di Cagliari a causa di un'improvvisa ondata di maltempo. Voli in ritardo o dirottati sugli aeroporti di Alghero, Trapani, Palermo e Catania. In particolare in serata un forte nubifragio, con una raffica di fulmini, si è abbattuta sul cagliaritano. Un fulmine ha anche colpito la pista 32 orientata a nord, provocando una microlesione sull'asfalto. L'aeroporto è regolarmente aperto ma alcuni aerei che attendevano di atterrare hanno scelto altri scali.

In particolare, dirottato ad Alghero il volo proveniente da Milano Linate, mentre hanno accumulato ritardi i voli che arrivavano da Francoforte, Monaco, Vienna e Milano Malpensa. In ritardo anche alcuni voli in partenza.

Le improvvise e abbondanti piogge della sera hanno provocato nel Cagliaritano l'allagamento di strade, abitazioni e negozi.

Decine e decine le richieste di intervento arrivate al centralino dei vigili del fuoco.