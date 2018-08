Camper senza freni su tenda a rave party

(ANSA) - SEFRO (MACERATA), 18 AGO - Un vecchio camper in sosta si è sfrenato piombando su una tenda canadese in cui si trovavano un giovane e una giovane di 26 e 24 anni, a Piani di Verminone nel Comune di Sefro dove è in corso un rave party a cui partecipano circa mille persone: alcuni presenti avevano inutilmente tentato di bloccare il mezzo finito poi sulla 'canadese'. I feriti, rimasti coscienti duranti i soccorsi portati dai sanitari del 118, sono stati trasferiti in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona per traumi e fratture guaribili in 60 giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Camerino per i rilievi. Sia gli occupanti del mezzo, tutti di nazionalità francese, sia i due feriti, sono stati denunciati per invasione di terreni. Il proprietario del camper è stato segnalato anche per lesioni colpose. Dall'inizio del rave party polizia e carabinieri svolgono opera di monitoraggio e filtraggio. Finora sono state identificate 250 persone tutte denunciate per invasione di terreni pubblici.