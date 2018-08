Per Stella esequie private non polemiche

(ANSA) - AREZZO, 17 AGO - "Stella si è addormentata ma dopo questa vita c'è quella eterna. Pregate per mia madre. Pregate per me". Lo ha detto Francesco Boccia, fratello di Stella, la 24enne morta nel crollo del ponte di Genova insieme al fidanzato Carlos Jesus Truijillo. I funerali si sono svolti nella chiesa evangelica di Foiano della Chiana (Arezzo) in forma privata. "La nostra scelta non è polemica come hanno scritto alcuni organi di stampa - ha spiegato Francesco - ma solo per tenere il nostro dolore privato e perchè noi abbiamo un altro culto". Un lungo applauso e tanti palloncini bianchi hanno accompagnato la bara, anch'essa di colore bianco. "Il crollo del ponte non ti ha tolto il sorriso, eri e sarai sempre bella", hanno scritto i cugini della 24enne. "Eri un sorriso vivente", hanno aggiunto le amiche. La salma è stata poi tumulata nel cimitero di Badia al Pino, nel comune di Civitella della Chiana. Saranno invece celebrati domani alle 16 a Capolona, sempre in provincia di Arezzo, i funerali del fidanzato Carlos.