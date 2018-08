Nubifragio a Roma,allagamenti,giù alberi

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Nubifragio con forte raffiche di vento nel primo pomeriggio a Roma: in molti quartieri ha grandinato. Allagamenti e caduta di rami ed alberi in varie zone della città, dal centro alla periferia. Tre gli alberi caduti: uno sul lungotevere Maresciallo Diaz si è abbattuto su una auto parcheggiata; in via Taranto ed in viale Angelico, angolo viale Carso, due alberi sono rovinati sulla sede stradale. Secondo i vigili del fuoco non ci sono stati feriti. Tantissimi invece i rami, anche di grosse dimensioni, e alberi pericolanti. Ed ancora in via Nicodemi e via Conca d'Oro Allagamenti - si apprende dai vigili del fuoco - vengono segnalati anche in centro in via Nazionale, via del Tritone e via Flaminia. A causa di danni dal maltempo e stata temporaneamente chiusa la stazione Flaminio della metro.