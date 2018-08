Incendio in Gallura, evacuate 30 case

(ANSA) - CAGLIARI, 17 AGO - Giornata impegnativa quella di oggi per la macchina antincendio regionale in Sardegna a causa di due vasti roghi scoppiati a Santa Teresa di Gallura ed a Stintino (Sassari).

Nel primo caso gli occupanti di una trentina di case sono stati invitati a lasciare le abitazioni per precauzione. Il rogo è divampato intorno alle 15, in località Torre Lango Sardo, e ha interessato macchia mediterranea e conifere. Nel giro di breve tempo le fiamme, alimentate dal vento, si sono avvicinate alle abitazioni. Sul posto sono intervenute le squadre a terra dei vigili del fuoco, della Protezione civile, dei volontari e di Forestas, poi è stato richiesto l'intervento di due Canadair e di due elicotteri della flotta regionale che per quasi due ore hanno lanciato bombe d'acqua sulla zona.