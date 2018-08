Incendio: Allianz, 150 richieste danni

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Alla luce dell'esplosione di un'autocisterna che lo scorso 6 agosto ha squarciato il viadotto di collegamento tra l'autostrada A1 e A14 a Borgo Panigale e che è costata la vita a due persone e il ferimento di altre 144, "le richieste di risarcimento per i danni subiti dai danneggiati nell'incidente ricevute tramite il numero verde" approntato "sono salite a 150". E' quanto scrive, in una nota, Allianz, compagnia assicuratrice della autocisterna della società Fratelli Loro.Di queste richieste, viene osservato, "all'incirca la metà riguardano abitazioni private, seguite da danni ad attività commerciali e lesioni personali". La compagnia, si legge ancora, "ha già iniziato a rimborsare i danneggiati e i primi rimborsi, a una settimana di distanza dall'incidente, hanno riguardato privati e attività commerciali. Allianz - conclude la nota - in costante dialogo con il Comune di Bologna, ha provveduto e proseguirà a velocizzare i pagamenti nell'interesse dei danneggiati coinvolti nell'incidente".