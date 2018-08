San Pio, festa per 100 anni stimmate

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 14 AGO - Per la commemorazione del centesimo anniversario della stimmatizzazione permanente di Padre Pio (20 settembre) e per il cinquantesimo anniversario della sua morte (23 settembre), al santuario di San Giovanni Rotondo sono in programma una novena, una veglia e una festa liturgica. Il calendario degli eventi liturgici prevede la presenza di due cardinali e di otto arcivescovi e vescovi. La celebrazione eucaristica della domenica della novena (16 settembre) sarà presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, mentre quella mattutina del 23 settembre (giorno della festa liturgica) sarà presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Conferenza episcopale italiana. La prima messa del 23 settembre sarà celebrata un quarto d'ora dopo mezzanotte da colui che sarà eletto come prossimo ministro generale dell'Ordine dei Frati minori Cappuccini.