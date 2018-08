Crolla ponte su autostrada a Genova

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Una lunga porzione del viadotto Morandi su cui corre l'autostrada A 10 a Genova è crollata.

Potrebbero esserci auto coinvolte. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri; si teme che diversi automezzi siano rimasti coinvolti. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell'ordine sono già accorse ed altre stanno arrivando sul posto. Sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di parte del viadotto. Il cedimento è avvenuto nel tratto che sovrasta via walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena.

Il ponte è uno degli snodi principali del capoluogo ligure.

Collega infatti la A10, che arriva a Genova dalla Francia e dalla riviera di Ponente, anche con la A7 per Milano. Proprio in virtù di ciò il ponte è spesso interessato da un traffico sostenuto.