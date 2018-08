Allerta arancione Centro-Levante Liguria

(ANSA) - GENOVA, 13 AGO - Sale fino a 'arancione' l'allerta per i temporali sul centro e il levante della Liguria, da Capo Mele (Savona), Genova e fino allo spezzino e nell'entroterra.

L'allerta arancione scatterà alle 21 di questa sera per terminare domani alle 15 quando declasserà in 'giallo'. Sul ponente ligure resta in vigore l'allerta 'giallo'. Arpal, che ha diramato il bollettino di protezione civile, prevede temporali anche forti, organizzati e persistenti.