Uccise cucciolo cane 6 mesi, denunciato

(ANSA) - PIACENZA, 10 AGO - Un uomo di 55 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Piacenza per uccisione di animale.

E' accusato di aver ammazzato a calci un cucciolo di 6 mesi. La vicenda risale alla scorsa primavera, quando alcuni testimoni avevano chiamato i Carabinieri dicendo di aver visto un uomo al parco mentre pestava brutalmente un cagnolino. L'animale, di proprietà della compagna del 55enne, era poi stato portato in un ospedale veterinario ma era morto.

Lui ha sempre negato di averlo ucciso, sostenendo di averlo rinvenuto privo di vita per un avvelenamento. Ma l'autopsia ha invece confermato la versione dei testimoni, evidenziando i traumi infiniti dall'uomo a calci, apparentemente senza motivo.