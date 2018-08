Cede pontiletto su Canal Grande,4 feriti

(ANSA) - VENEZIA, 9 AGO - Un pontiletto dismesso utilizzato in passato per le gondole ha ceduto stamani lungo il Canal Grande a fianco del Fontego dei Turchi, sede del Museo civico di Storia Naturale, facendo finire in acqua quattro persone che vi si erano avventurate.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 12.00 e si è risolto con uno spavento per i quattro turisti. Il manufatto, utilizzato in passato per salire a bordo delle gondole che effettuavano il servizio di traghetto, era delimitato anche da 'fettucce' di sicurezza, per evitare appunto che vi salissero persone. Il peso dei quattro ha causato la rottura di tre gradini in legno, che sono crollati procurando loro lievi contusioni. Sul posto, per transennare la zona, sono giunti i vigili del fuoco. (ANSA).