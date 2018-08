Scossa di terremoto ad Ischia

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 8 AGO - Un forte boato e poi una scossa che ha fatto tremare la terra a Casamicciola sull'isola d'Ischia alle 10.02. La scossa è stata registrata dagli strumenti dell'INGV dell'Osservatorio Vesuviano con una magnitudo 2.5 ad una profondità di 2 km con epicentro a Casamicciola alta, come confermato dalla direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, Francesca Bianco.

A quanto si è appreso, è stata stata avvertita in numerose località dell'isola mentre in altre invece nessun evento è stato percepito dalla popolazione.

Quasi un anno fa, a Casamicciola una scossa di 4 gradi provocò 2 morti e 2.600 sfollati.