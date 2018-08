Premio Fedeltà del cane, storie d'amore

(ANSA) - GENOVA, 8 AGO - Cherie è uno yorkshire savonese di 7 anni che con il suo abbaiare ha svegliato la padrona salvandola dall'incendio che stava divampando nell'abitazione. Margot invece è un pitbull di 5 anni che ha salvato le sue padroncine gemelle di soli 4 anni, perse nei boschi della provincia di Udine, proteggendole e scaldandole. Tobia è un chihuahua spezzino di 3 anni che ha svegliato i figli del suo padrone, vittima di una crisi diabetica, salvandogli la vita. Sono solo alcune delle storie dei protagonisti a quattro zampe del Premio Internazionale Fedeltà del Cane in programma giovedì 16 agosto a San Rocco di Camogli e giunto alla sua 57^ edizione. Sono tante le situazioni segnalate dalla giuria: non mancano i riconoscimenti per i cani che operano in ambito socio-sanitario o con le forze dell'ordine come Omix, pastore tedesco di 9 anni in forza ai Carabinieri che ha trovato armi, munizioni e esplosivi nascosti illegalmente.