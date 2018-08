Cade albero su strada, nessun ferito

(ANSA) - BRIATICO (VIBO VALENTIA), 8 AGO - Momenti di paura ma nessun danno alle persone a Briatico dove, per cause in corso di accertamento, un grosso albero di grosse dimensioni si è abbattuto su una strada della località balneare del vibonese.

Solo il caso ha voluto che nella caduta non fossero coinvolti turisti che in quel momento stavano percorrendo la strada e che sono stati sfiorati dal cedimento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno messo in sicurezza l'area. Successivamente il tronco è stato rimosso e sono state liberate alcune vetture in sosta interessate dalla caduta del tronco e dei rami.