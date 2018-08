Stalking ai vicini, arrestati fratelli

(ANSA)- COLOGNO MONZESE (MILANO), 7 AGO - Due fratelli di 41 e 45 anni, pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Monza per estorsione, incendio doloso e atti persecutori. I due, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano), avrebbero estorto denaro a due commercianti e minacciato, aggredito e perseguitato i vicini di casa per futili motivi.

Arrestati sono stati portati in carcere a Monza.