Pronta la nuova scuola di Amatrice

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Ultimi ritocchi ad Amatrice, nella frazione di San Cipriano, nel cantiere del nuovo polo scolastico 'Romolo Capranica'. Si tratta di cinque edifici, tutti ultimati, che occupano una superficie di oltre 12mila metri quadrati che comprendono il liceo scientifico sportivo internazionale, la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria, il Convitto, la palestra (i cui lavori sono ancora in corso), e la materna con annessa una piccola ludoteca. Circa 300 gli alunni che frequenteranno il nuovo polo e 32 gli studenti del Convitto per le attività legate al liceo scientifico sportivo internazionale. L'investimento per realizzare le strutture è di circa 10 milioni di euro, con il concorso di un contributo di 7 milioni di dollari donato dalla Ferrari. "Due anni fa non ci avrebbe creduto nessuno, avete fatto un lavoro incredibile", ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visitando il nuovo polo scolastico. E ad Accumoli è stata posta la prima pietra del nuovo edificio scolastico.