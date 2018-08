Speleologo bloccato, 40 m per risalita

(ANSA) - TRIESTE, 6 AGO - Sta ritardando di qualche ora, rispetto ai tempi originariamente previsti, il salvataggio dello speleologo triestino Stefano Guarniero, 33 anni, intrappolato e ferito da sabato pomeriggio a 200 metri di profondità sul Monte Canin. Il team di soccorso, dieci tecnici più il medico e l'infermiere che sono con il ferito in grotta da sabato, hanno superato il punto critico della cascata e stanno procedendo in salita. Le comunicazioni tra esterno e interno si tengono attraverso uno speciale cavo telefonico. Mancano circa quaranta metri per il ritorno alla luce dello speleologo.