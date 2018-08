Droga,minaccia cane nonna e chiede soldi

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Un 29enne milanese, tossicodipendente, ha minacciato di accoltellare il cagnolino della nonna per ottenere da lei dei soldi. Ma la donna ha chiesto aiuto dal balcone e gli agenti di una Volante lo hanno arrestato per tentata estorsione. Illesi l'anziana e il suo animale.

E' accaduto in via Tartini quando, alle 14 di ieri, una Volante di passaggio ha visto la donna, che ha 80 anni, chiedere aiuto dal balcone. I due agenti, che conoscono la situazione di quella famiglia, sono corsi nell'appartamento e hanno trovato il nipote con il coltello. Il giovane aveva già ricevuto un ordine di allontanamento dalla casa - dove un tempo viveva - proprio per le ripetute minacce fatte alla nonna volte a ottenere soldi per la droga, ed è stato arrestato.