Delfino spiaggiato a Potenza Picena

(ANSA) - POTENZA PICENA (MACERATA), 4 AGO - Un delfino della lunghezza di oltre un metro e mezzo e del peso stimato di circa 130 chilogrammi è stato trovato spiaggiato sull'arenile di Porto Potenza Picena nel tratto di costa antistante uno stabilimento balneare sul lungomare centro. L'animale non riportava evidenti ferite esterne: potrebbe essersi procurato le lesioni fatali nell'impatto con un'imbarcazione. A ritrovare il delfino è stato Giancarlo Falappa, vigile del fuoco in pensione, che ha subito provveduto ad informare del fatto l'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche. Come da prassi sul posto sono giunti sia il servizio veterinario della Asur e il personale della Capitaneria di Porto per i rilievi di legge e per la rimozione della carcassa del delfino.