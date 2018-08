Codacons, fatturato ripetizioni 950 mln

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - In media 1 studente su 4 - stima il Codacons - dovrà affrontare il temuto esame di riparazione prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, alimentando nelle settimane di agosto il business delle ripetizioni private, che in Italia sfiora nel 2018 il miliardo di euro. Il Codacons ha elaborato uno studio sulle "lezioni private", un fenomeno che esplode soprattutto nei mesi estivi alimentato anche dal web, dove in queste settimane si sono moltiplicati gli annunci di chi offre o cerca ripetizioni, ovviamente a pagamento, da cui emerge che nel corso dell'anno una famiglia spende circa 650 euro in ripetizioni, ma la spesa sale e può raggiungere i 950 euro all'anno se la materia da recuperare è il greco. L'indagine del Codacons rivela che Milano è la città più costosa: qui un'ora di ripetizione di greco può arrivare a costare anche 50 euro, nel caso in cui si ricorra ad un docente universitario.