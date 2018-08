Neonato morto, "vicenda lega a degrado"

(ANSA) - TERNI, 3 AGO - "Stando alle prime risultanze, la tristissima vicenda sembra essere connessa agli ambienti del degrado e della povertà, anche legati alla tossicodipendenza": a dirlo in una nota ufficiale del Comune, in merito al ritrovamento del neonato morto nel parcheggio di un supermercato di Terni, è l'assessore comunale al Welfare, Marco Celestino Cecconi. "In attesa degli approfondimenti e dei risultati investigativi, una prima cosa comunque va detta - spiega - in quanto elemento che contraddistingue gli indirizzi di questa amministrazione comunale. Nella lotta alle tossicodipendenze, una vera e propria emergenza anche nella nostra città, non si può solo attendere che chi ha problemi in tal senso si rivolga alle strutture del Sert. Occorrono anche dei presidi mobili, con operatori specializzati, che vadano a contattare chi fa uso di sostanze, affinché siano prospettate alternative, percorsi di recupero, affinché ci sia un richiamo ad un'altra vita, decisamente più incentrata sul rispetto della propria persona".