Eccezionale grandinata in Sardegna

(ANSA) - NUORO, 2 AGO - Non solo nubifragi in Sardegna.

Un'ondata di maltempo ha colpito la parte centrale dell'isola che è stata interessata da un'eccezionale grandinata che ha creato alcuni disagi per gli automobilisti che transitavano sulla Statale 131 all'altezza dell'altopiano di Campeda, nel territorio di Nuoro.

Una coltre bianca, alta circa 30 centimetri, ha ricoperto la strada e i campi circostanti proponendo l'immagine di un "paesaggio innevato" in pieno agosto. Ma al posto dei fiocchi bianchi dal cielo sono piovuti chicchi di grandine. In pochi chilometri sulla Statale "Carlo Felice" si è passati dai 35 gradi della pianura ai 12 gradi dell'altopiano.

Nel frattempo alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati e si è registrato anche un piccolo incidente: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.