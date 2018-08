Truffe su viaggi: Achille Lauro Travel è parte lesa

La società Achille Lauro Travel "era e rimane a tutt'oggi parte lesa" nei procedimenti giudiziari riguardanti la vicenda che ha portato nei giorni scorsi all'arresto, in Spagna, di Emilia Anna Maria Ursillo, cittadina svizzera che deve scontare 5 anni per una serie di truffe commesse ai danni di centinaia di persone che le avevano versato caparre per l'organizzazione di viaggi e vacanze. E' quanto precisa il legale della società, l'avvocato Giuseppe Landolfi, sottolineando la totale estraneità della Achille Lauro Travel alle condotte della Ursillo.

La truffatrice, secondo gli investigatori, è nota per la capacità di spacciarsi per promoter e ingannare famose società di viaggi, compagnie e ignari vacanzieri. Tra le vittime delle truffe - sottolinea il legale - la stessa Achille Lauro Travel, come nel caso del colpo da 210 mila euro costato la vacanza a 130 persone rimaste bloccate a Napoli.