Migranti: 53 arrivati a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 1 AGO - Sono 53 i migranti, in prevalenza curdi ed iracheni, giunti in località "Capo Colonna" di Crotone a bordo di un'imbarcazione a vela arenatasi sulla spiaggia davanti ad un campeggio.

Il gruppo di migranti, composto da 47 uomini, due donne e quattro minori accompagnati, è stato soccorso da Polizia di Stato, Guardia costiera e Croce Rossa Italiana, ma anche dagli ospiti del campeggio com'era accaduto nei giorni scorsi in occasione di un altro sbarco ad Isola Capo Rizzuto, pochi chilometri più a sud.

I migranti, alcuni dei quali avevano già raggiunto la riva, sono stati condotti, con una motovedetta della Guardia costiera, nel porto di Crotone e, da qui, trasferiti nel Centro accoglienza richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto.