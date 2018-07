Usa: democratici contro taglio tasse Trump ricchi, indecente

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - I democratici americani all'attacco del presidente Donald Trump sul possibile taglio delle tasse da 100 miliardi di dollari per i ricchi.

''Un taglio delle tasse deciso in modo unilaterale sarebbe indecente'', afferma il leader dei dem in Senato, Chuck Schumer.

''Un taglio per i ricchi sarebbe a spese di tutti gli altri'', fa eco il leader della minoranza alla Camera, Nancy Pelosi.

Secondo indiscrezioni, Trump sta valutando di aggirare il Congresso e procede unilateralmente a un taglio delle tasse da 100 miliardi di dollari per i ricchi rivedendo la tassazione sul capital gain. (ANSA).