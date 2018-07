Fausto Brizzi: Neri Parenti, 'non avevo dubbi, felice per lui'

"Non avevo dubbi, con Fausto ci conosciamo da vent'anni. Questa richiesta di archiviazione è un tassello fondamentale all'intera vicenda. Ora non conosco le motivazioni che hanno portato la procura a questa decisione, ma l'espressione il 'fatto non sussiste' la dice lunga". Il regista Neri Parenti risponde così al telefono all'ANSA alla richiesta di commentare la notizia della decisione della procura di Roma che ha chiesto l'archiviazione per il regista Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale a seguito di denunce presentate da tre donne. Per i pm "il fatto non sussiste". Il regista era stato iscritto nel registro degli indagati nello scorso mese di aprile.

Parenti era stato tra i primi a schierarsi a favore di Brizzi subito dopo le testimonianze raccolte dalle Iene contro il regista. "Non dimentichiamo - prosegue Neri Parenti - la gogna mediatica a cui è stato sottoposto Fausto non solo alle Iene, ma su tutti i media e quello che hanno dovuto affrontare la moglie e la bambina che è piccolina, con i fotografi appostati tutti i giorni sotto casa. Dopo lo scoppio del caso, la Warner ha fatto uscire in sala il film di Natale di Brizzi senza avvalersi però della sua promozione. Non ha lavorato per quasi due anni. Sono ovviamente felice per lui, gli telefonerò al più presto".

Le denunce riguardavano tre presunti episodi avvenuti nel 2014, 2015 e 2017. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Maria Monteleone, hanno svolto accertamenti anche per i due casi, quelli risalenti ad alcuni anni fa, le cui denunce erano arrivate oltre i termini di legge. In base a quanto accertato dai magistrati nella vicenda non sono stati riscontrati profili di natura penale. Nello scorso mese di aprile lo stesso Brizzi è stato ascoltato dai pm fornendo una serie di chiarimenti.