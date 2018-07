Ucciso a Aprilia: sindaco, no a far west

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Se dovesse essere confermato quanto emerso dalle prime ricostruzioni, sarebbe un fatto gravissimo. I cittadini devono limitarsi a denunciare i reati, non devono farsi giustizia da soli". A parlare dopo la morte di un giovane marocchino è il sindaco di Aprilia Antonio Terra. "La giustizia privata, il far west non porta da nessuna parte - aggiunge- qui ad Aprilia abbiamo circa 10000 cittadini tra comunitari ed extracomunitari. In gran parte sono rumeni, la comunità nordafricana è invece piccola. Gli indiani sono circa 1800.

Molti lavorano nelle campagne. Ad Aprilia c'è un buon livello di integrazione, i bambini frequentano le scuole e solo l'altro giorno avevamo organizzato nel parco principale della città il Festival del cous cous".