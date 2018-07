Francia,un morto su massiccio M. Bianco

(ANSA) - AOSTA, 30 LUG - Un alpinista svizzero è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo, di 71 anni, era in cordata con una guida cinquantasettenne, suo connazionale. I due procedevano lungo la via normale per il Mont Blanc de Tacul (4.248 metri) quando sono precipitati. L'incidente è avvenuto verso le 8 di domenica 29 luglio, quando la cordata si trovava nella prima parte dell'ascesa. La guida alpina è sopravvissuta. Sul posto è intervenuta in elicottero la gendarmeria di Chamonix.