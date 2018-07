Bimbo cade dal primo piano, è grave

(ANSA) - PIACENZA, 30 LUG - Sono molto gravi le condizioni di un bambino di 4 anni che nel primo pomeriggio è precipitato dalla finestra della sua abitazione, al primo piano di una palazzina in centro a Piacenza. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara e ci stanno lavorando gli agenti delle volanti della questura. Il piccolo è stato soccorso a terra, sul marciapiedi, dalla madre che ha subito chiamato il 118: è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Piacenza, ma non è escluso che nelle prossime ore possa essere trasferito all'ospedale Maggiore di Parma.