Sequestrate 2 tonnellate di pesce

(ANSA) - BARI, 28 LUG - Quasi due tonnellate di prodotti ittici sono stati sequestrati in Puglia durante una vasta operazione della Direzione Marittima di Bari. A Taranto è stata scoperta ieri una pescheria che dal giorno precedente era priva di elettricità: i congelatori a pozzetto contenevano prodotto ittico ormai scongelato e maleodorante, con liquido di scongelamento gelatinoso, e nelle celle frigo erano stipate cassette di polistirolo con pescato in stato di putrefazione. Anche i prodotti ittici esposti sui banchi vendita cominciavano a puzzare. A Barletta, invece, in una pescheria c'era un locale utilizzato per la depurazione dei prodotti ittici, privo di qualsivoglia autorizzazione ed in pessime condizioni igieniche.

Il locale è stato sequestrato.

Durante i controlli, compiuti tra Manfredonia (Foggia) e Policoro (Matera), sono state elevate 24 sanzioni amministrative per complessivi di 45.000 euro e 3 titolari di esercizi commerciali sono stati denunciati.