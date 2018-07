Carcere Ferrara, due aperture in ottobre

(ANSA) - FERRARA, 28 LUG - Due giornate di apertura del carcere di Ferrara sono in programma il 5 e 6 ottobre nell'ambito del festival Internazionale. La prima è con Astrolabio, il giornale della Casa circondariale finanziato dal Comune attraverso il fondo sociale regionale, per l'iniziativa "La città incontra il carcere", che punta a far conoscere alcune attività formative svolte nell'istituto. In programma anche mostre di pittura e fotografie, opere realizzate dai detenuti nei laboratori interni. E un incontro sulla comunicazione con la redazione di Astrolabio, composta da detenuti e un curatore.

Il 6 ottobre il Teatro Nucleo, dopo l'esperienza al Teatro comunale di Ferrara che a cadenza biennale presenta iniziative del coordinamento Teatro Carcere, riallestirà con nuovi attori lo spettacolo "Ascesa e caduta degli Ubu", tratto dall'Ubu Roi di Alfred Jarry.

La prenotazione è obbligatoria entro il 5 settembre, con carta d'identità, per entrambe le giornate a info@giornaleastrolabio.it e teatroccferrara@gmail.com.