Tre operai ustionati vicino ad Arezzo

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Tre operai sono rimasti ustionati per la fuoriuscita di materiali da un altoforno in uno stabilimento di Badia al Pino (Arezzo). L'incidente si è verificato in un'azienda, la Chimet spa che si occupa tra l'altro di smaltimento di rifiuti. Già presenti sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.