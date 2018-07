Morto su Cervino per crollo rocce

(ANSA) - AOSTA, 27 LUG - Era quasi rientrato a valle con l'amico dopo aver scalato il Cervino quando, per riposarsi, si appoggiato a delle roccette su una parete. I sassi pero' sono crollati e lui e' precipitato per una cinquantina di metri. E' morto cosi' verso le 18.30 di ieri, 26 luglio, Andrzej Prudel, 42 anni, alpinista polacco.

All'origine dell'incidente un errore di percorso: i due non hanno imboccato il canale Whymper, normalmente attraversato in quella fase della discesa, ma sono passati per una parete, dove poi si e' verificata la tragedia, a monte del rifugio Orionde' Duca degli Abruzzi (2.802 metri). In quel momento i due non erano legati, come da prassi in quel passaggio.

Gli accertamenti sono stati condotti dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, che ha ricostruito l'accaduto anche in base alla testimonianza dell'amico sopravvissuto.