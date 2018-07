Graffiato dal leone al circo

(ANSA) - AOSTA, 27 LUG - Un italiano di 28 anni, dipendente di un'attività circense, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta dopo essere stato graffiato da un leone. I fatti sono avvenuti stamane a Brusson, in Val d'Ayas. In base a una prima ricostruzione l'uomo era entrato nella gabbia dell'animale quando questo, per cause da accertare, lo ha graffiato. Non ha riportato ferite gravi e i medici lo stanno medicando. Sul posto è intervenuto il servizio 118.