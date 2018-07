Da Atm una guida per l'umarell meneghino

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - L'umarell, termine di origine bolognese, è il pensionato che ama seguire l'evolversi dei lavori nei cantieri e passa ore a guardare gli operai al lavoro, talvolta dispensando loro consigli non richiesti. Atm, (Azienda trasporti milanesi) sui suoi social ha postato, per l'estate, una "Guida pratica per umarell meneghino": un tour cittadino per i cantieri e le indicazioni su come arrivarci. Gli umarells potranno passare il tempo osservando il cantiere di piazza Cinque Giornate e corso di Porta Vittoria, dove si stanno sostituendo i binari del tram e si cura la finitura del manto stradale ma anche i lavori per il prolungamento della linea 15.

Di interesse anche la nuova pavimentazione in piazza Sempione (tempo entro il 31 agosto) e il posizionamento dei binari anti-rumore in viale Monza e dei masselli sui Navigli. Per consentire un agevole viaggio agli umarells sui luoghi del loro singolare passatempo l'Atm riporta su twitter le deviazioni dei mezzi che si sono rese necessarie per i lavori.