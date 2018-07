Barista violentata, interviene il Garante

Sulla vicenda della barista violentata una settimana fa a Piacenza, informiamo che il Garante per la protezione dei Dati Personali ha segnalato che, pur non essendo stati divulgati dati idonei a rendere la vittima direttamente identificabile, quali le sue generalità o sue immagini, sono state tuttavia diffuse informazioni sufficienti a consentirne l'agevole identificabilità.



Al riguardo il Garante ha richiamato i limiti del diritto di cronaca che devono essere interpretati con particolare rigore quando riguardano episodi di violenza sessuale, in considerazione della particolare tutela accordata dall'ordinamento, anche in sede penale, alla riservatezza delle persone offese da tali delitti.