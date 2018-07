40 indagati per falso Crowdfunding

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Sono 40 gli indagati nell'operazione "Crowd-Funding" per il contrasto all'abusivismo finanziario che stamani ha portato al sequestro di 34 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza di Como, coordinata dalla Procura della città lariana.

L'operazione ha smantellato un'associazione per delinquere di natura transnazionale finalizzata a commettere delitti di riciclaggio e di abusiva attività di raccolta del risparmio con il cosiddetto schema "Ponzi" il cui nome deriva da un immigrato italiano negli Stati Uniti che aveva trovato il modo di raggirare un gran numero di persone L'attività è tesa a dare esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal dip di Como per circa 34 milioni di euro. L'operazione è scaturita dalle indagini sull'omicidio dell'architetto Alfio Molteni, ucciso a Carugo nel 2015 da un gruppo di sicari secondo l'accusa incaricati dalla moglie e dal suo amante.