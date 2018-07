Revocati domiciliari leader Askatasuna

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Sono stati revocati gli arresti domiciliari per Andrea Bonadonna, il leader del centro sociale torinese Askatasuna: lo ha deciso il Tribunale del riesame di Torino che ha disposto per lui solo l'obbligo di firma quotidiano.

Bonadonna era stato colpito dal provvedimento restrittivo nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri con le forze dell'ordine avvenuti nel centro di Torino durante il corteo del Primo maggio 2017. L'obbligo di firma permetterà a Bonadonna di occuparsi della rassegna musicale e culturale Alta Felicità, in programma questa settimana in Valle di Susa, di cui è direttore artistico.