Prete arrestato: risponde a gip

(ANSA) - PRATO, 26 LUG - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato Francesco Pallini si è riservato di decidere entro 24 ore sulla convalida dell'arresto di don Paolo Glaentzer, 70 anni, accusato di violenza sessuale aggravata su una bambina. Il sacerdote, secondo quanto appreso, avrebbe risposto a tutte le domande durante l'udienza durata circa un'ora. Il 70enne avrebbe dato la sua versione dei fatti rimarcando quanto già ammesso ieri: c'erano stati altri contatti con la bambina in passato. Il sostituto procuratore Laura Canovai ha chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, mentre la difesa ha sostenuto che si tratta di una misura eccessivamente afflittiva, chiedendo che siano confermati gli arresti domiciliari.