Migranti, Sala: aspetto Salvini a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, vuole riaprire il Cie di via Corelli a Milano per le espulsioni. Una proposta che ad esempio non piace all'assessore alle Politiche sociali del Comune, Pierfrancesco Majorino, che sostiene sarebbe meglio utilizzare la struttura per ospitare persone sfrattate o comunque in emergenza abitativa.

"Aspetto Salvini a Milano per parlare di questo tema - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, a margine della seduta del Consiglio metropolitano -. Capisco molto la risposta di Majorino e oggi pomeriggio lo vedrò, però piuttosto che fare annunci tramite la stampa, direi che è il momento di sedersi e di ragionare sulla situazione, che in questo momento non è particolarmente delicata, ma merita una riflessione". Matteo Salvini "è stato dalla Raggi, verrà anche da me", ha concluso.