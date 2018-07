Legionella: Sala,a Milano nessun segnale

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - "Nella città di Milano non c'è preoccupazione" per il contagio da legionella, "stiamo facendo controlli ma non c'è nessun segnale". Lo ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, a margine del Consiglio metropolitano, interpellato sui casi di contagio registrati a Bresso, territorio della Città metropolitana di Milano. "Questa mattina ho sentito il sindaco di Bresso per sapere se ha bisogno di aiuto e stiamo vedendo di mandare del personale dal Comune di Milano - ha aggiunto - anche solo per rispondere al telefono, perché servono più persone".