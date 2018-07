Gioca nel Po, minore scompare in acqua

(ANSA) - ROVIGO, 26 LUG - Un ragazzino è dato per disperso sul fiume Po a Bergantino (Rovigo). Il minore era in compagnia di altri tre amici e assieme giocavano nella golena del fiume. ad un tratto alcuni passanti hanno visto due dei quattro ragazzi in difficoltà in acqua. Uno è stato recuperato mentre l'altro è scomparso. I vigili del fuoco stanno operando la ricerca del ragazzino con un gommone, l'elicottero e i sommozzatori di Venezia.