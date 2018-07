Trump, lanciata una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue

"Ci siamo accordati prima di tutto - ha detto Trump - per lavorare insieme all'obiettivo di arrivare a zero tariffe, zero barriere commerciali non tariffarie e zero sussidi sui beni industriali che non siano le automobili", ha spiegato Trump parlando insieme a Juncker nel Giardino delle Rose della Casa Bianca. "I negoziati sono appena partiti, ma ora sappiamo bene dove stiamo andando", ha aggiunto il presidente americano. "Ci siamo accordati prima di tutto - ha detto Trump - per lavorare insieme all'obbiettivo di arrivare a zero tariffe, zero barriere commerciali non tariffarie e zero sussidi sui beni industriali che non siano le automobili", ha spiegato Trump parlando insieme a Juncker nel Giardino delle Rose della Casa Bianca. "I negoziati sono appena partiti, ma ora sappiamo bene dove stiamo andando", ha aggiunto il presidente americano.

Juncker, volevamo l'accordo e lo abbiamo raggiunto - "Volevo raggiungere un accordo e lo abbiamo fatto. La volontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali": lo ha detto il presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker, al termine dell'incontro con il presidente americano, Donald Trump